OL-HAC ‍: L'arbitre met Paulo Fonseca en colère ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le héros de la première période entre Lyon et Le Havre, c’est la VAR alors que les Normands mènent au score au Groupama Stadium.

A deux reprises, l’arbitrage vidéo est intervenu pour un pénalty de chaque côté et un score désormais de 2-1 pour les Normand à la pause. C’est tout d’abord M. Dechepy qui a été appelé pour une faute qu’il avait décidé de ne pas siffler sur Tagliafico, offrant à Lacazette la possibilité d’ouvrir le score. Le deuxième tournant a en revanche beaucoup plus fait parler. Au coeur de la surface après avoir tiré sur Perri, Kechta s’est écroulé. L’arbitre a désigné le point de pénalty et malgré de nombreux ralentis, bien difficile de voir ce qui a provoqué l’écroulement du jeune havrais. Malgré un visionnage des images lui demandant de confirmer sa décision, M. Dechepy est resté sur son premier coup de sifflet, provoquant la colère des supporters lyonnais. Et même celle de Paulo Fonseca, que l’on a vu hocher la tête et pester en tribunes sur cette décision qui fait beaucoup parler car elle a pour le moment permis au HAC de remonter le score.