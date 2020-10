OL : Garcia éjecte l'OM et son podium chanceux

Dans : Ligue 1.

À cause d’une fin de saison prématurée, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, l’Olympique Lyonnais n’a pas eu droit à un ticket pour les Coupes d’Europe.

Pour la première fois du XXIe siècle, le club rhodanien traverse donc un exercice en dehors de la scène européenne, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. La faute à un mauvais classement à l’issue de la 28e journée du dernier championnat… Et derrière le PSG, c’est l’OM et Rennes qui ont profité des décisions de la LFP pour filer en C1. Au grand dam du football français, puisque les deux clubs ont perdu trois fois en quatre matchs lors des deux premières journées… Un couac qui ne serait pas arrivé avec l’OL et le LOSC, deux équipes plus légitimes pour participer à la Ligue des Champions. C’est en tout cas l’avis de Rudi Garcia.

« Ça fait deux saisons que le LOSC est performant. J’en suis heureux parce que c’est un club que je garde dans mon coeur bien évidemment après le doublé de 2011. On va d’ailleurs fêter les 10 ans avec les joueurs et le staff de l’époque. C’est une équipe qui a des résultats. Je pense même qu’ils auraient été en Champions League si le championnat ne s’était pas arrêté. Avec nous bien sûr ! », a balancé le coach de l’OL, qui va se mettre André Villas-Boas à dos, surtout qu’à dix journées de la fin de la L1, Lyon avait quand même 16 points de retard sur Marseille…