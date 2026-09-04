Après la France et l'Europe, Barcola va mettre l'Angleterre a ses pieds

Après la France et l'Europe, Barcola va mettre l'Angleterre a ses pieds

Premier League04 sept. , 19:00
parQuentin Mallet
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En quittant le PSG pour Liverpool, Bradley Barcola va découvrir un championnat très exigeant dans un club qui l'est tout autant. A son sujet, Thierry Henry a dévoilé ses plus gros axes d'amélioration qui pourraient faire de lui un très grand joueur.
Artisan à part entière de la réussite du Paris Saint-Germain lors de ces deux dernières années, et notamment de la conquête des deux dernières Ligue des champions, Bradley Barcola a décidé de faire le grand saut en quittant la capitale parisienne pour rejoindre la Premier League et Liverpool. Les Reds ont dépensé 145 millions d'euros, bonus compris, pour faire de lui l'un des transferts les plus onéreux de l'été, car ils voient en lui un joueur capable d'exploser à un autre niveau encore.
De son côté, l'ancien Lyonnais cherchait justement un club dans lequel il pourrait jouer un rôle plus important encore, en glanant un rôle de titulaire indiscutable. En attendant ses premiers pas, Thierry Henry a confié sur Sky Sports les différents axes d'amélioration qui lui permettraient de faire trembler toutes les plus grandes équipes.
B. Barcola

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Avec Barcola, Liverpool tient du lourd

« Avec Barcola, la clé est de savoir comment l’utiliser. Peut-on créer des situations de un contre un ? Peut-on l’impliquer dans les contre-attaques ? Car il est d’une rapidité fulgurante. Doit-il défendre plus qu’attaquer ? Cela pourrait être contre-productif pour lui. Enfin, je dirais qu’il doit améliorer sa finition. S’il y parvient, beaucoup d’équipes auront du mal à l’arrêter », a déclaré l'ancien meilleur buteur de l'histoire des Bleus et légende d'Arsenal. Il ne fait aucun doute que les qualités de Bradley Barcola, mises au service d'un collectif qui jouera avec une certaine verticalité, lui permettront de réaliser une grande saison.
Mais sans une amélioration significative de sa finition, l'ancien Lyonnais pourrait bien se prendre un mur. Au Paris Saint-Germain, ses lacunes dans le dernier geste ont souvent été compensées par sa vitesse, son explosivité et par une surdomination générale de l'équipe parisienne face à ses adversaires. Mais en Premier League, où chaque match est un véritable combat, Bradley Barcola devra faire mieux. Sans doute le sait-il déjà.
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Quelle époque de merde , le mec a même pas choisit sa destination

Malick Fofana fait ses adieux poignants à l'OL

...Et son agent alors, c'etait encore plus poignant !

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quand tu auras son age tes joues aussi tomberont même se qu'il y a dans ton pantalon c'est la loi de la gravite

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Mais il est passé ou John l'escroc pendu au bout d'une corde ?

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Un Monsieur avec un chapeau de cow-boy est très bien placé pour racheter ....

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