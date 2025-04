ASSE-OL rejoué, la procédure est lancée ‍!

Dans : Ligue 1.

L'OL n'a pas digéré sa défaite à Saint-Etienne et estime que le match n'aurait pas du reprendre après l'interruption. Le résultat de la rencontre est officiellement contesté.

La colère de l’Olympique Lyonnais est toujours aussi vive après le derby perdu à Saint-Etienne (2-1) dimanche dernier. Plusieurs évènements ont eu lieu lors de ce match houleux et le club rhodanien s’estime défavorisé avec des erreurs d’arbitrage. Mais c’est surtout l’arrêt du match peu avant la mi-temps en raison d’un projectile reçu par l’arbitre assistant qui a été pointé du doigt par l’OL. Le club lyonnais a fait savoir que la sécurité des joueurs n’était pas garantie à ses yeux, sachant que des joueurs de l’équipe de Paulo Fonseca avaient déjà été ciblés par des projectiles lors de l’échauffement. La crainte pour que cela se reproduise malgré la volonté des autorités et des officiels de reprendre le match était bien réelle du côté de l’OL.

Matthieu Louis-Jean monte au créneau

Ainsi, l’OL a officiellement effectué un recours pour que le résultat du match contre l’ASSE ne soit pas entériné par la commission des compétitions. La COC (commission des compétitions) de la LFP en a pris note, mais ne devrait pas y accéder en demandant la tenue d’un nouveau match entre les deux équipes dans des conditions plus sereines, affirme Le Parisien. En revanche, le but de l’OL est de secouer le cocotier pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL, affirme ainsi que non seulement ses joueurs ont été ciblés par des projectiles, mais que la sécurité des joueurs et des officiels n’était donc pas garantie à Geoffroy-Guichard. Cela n’a pas empêché le match de reprendre finalement avec une victoire de l’ASSE que l’OL conteste, et ne digère pas dans ces circonstances.

Ce recours permet donc de mettre aussi un coup de pression sur les arbitres pour les quatre derniers matchs de Ligue 1, alors que cela se bat de tous les côtés pour les places européennes comme pour le maintien.