OL, ASSE... Jacques Santini envoie son CV à la Ligue 1

Ancien sélectionneur de l’équipe de France, Jacques Santini n’a plus été aperçu sur un banc depuis des années.

Plus précisément depuis 12 ans et la fin de son aventure à l’AJ Auxerre. Il faut dire que le technicien notamment passé par l’AS Saint-Etienne ne bénéficiait pas d’une énorme cote de popularité. Mais cela ne l’empêche pas de tenter un retour au premier plan, lui qui a tenu à rappeler ses exploits en tant qu’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

« J’ai gagné la première Coupe de la Ligue du club, a rappelé Santini dans un entretien accordé à So Foot. Lyon n’avait pas gagné de titre depuis la Coupe de France 1973. J’ai gagné le premier titre de champion de France en 2002 et j’ai préparé le terrain pour la suite, ce qui n’est pas vraiment reconnu de la part de la direction lyonnaise, au contraire des supporters. »

Santini veut imiter Ranieri

« J’aimerais sincèrement si on me le proposait remettre quelques clubs à niveau en France en tant que directeur sportif, a-t-il confié. À Saint-Étienne, à Lyon ou même un club de L2 ou à Nîmes qui remonte. Faire une année comme Ranieri, faire un deal et remonter, je ne dirais pas non, non plus. » Le message est passé, mais pas sûr que les clubs français se bousculent pour l’attirer cet été.