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Le Stade Rennais s'inspire de la sagesse de José Mourinho

Rennes04 sept. , 19:30
parGael Anger
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Beaucoup de choses à dire sur le mercato du Stade Rennais, et le directeur sportif Loïc Désiré s'est penché sur le recrutement, avec notamment les gros espoirs placés sur Eliezer Mayenda.
Nouveau mercato agité au Stade Rennais cet été, avec la volonté de renforcer l’équipe désormais dirigée par Franck Haise. L’entraineur du club breton va avoir un effectif de qualité, avec tous les postes doublés, afin de répondre présent en Europa League et de viser les places européennes au minimum en Ligue 1. Mais surtout, c’était la volonté des pensionnaires du Roazhon Park, de donner plus de caractère à cette formation « rouge et noir ». Et selon Loïc Désiré, la mission est accomplie avec de vrais tauliers sur le terrain désormais.

Rennes s'est offert une brochette de leaders

« J’avais dit en juin qu’il nous manquait du caractère, du leadership. On a pris Thomasson, puis Cresswell, qui étaient des « capitaines » dans leurs équipes. Même Soumaré l’a été au Havre, plus pour son côté exemplaire sur le terrain. Charlie a tout de suite pris la parole sur le terrain, montré les attitudes dans l’acte défensif. Adrien le fait aussi, mais différemment, il est plus expérimenté. Avec Samba, Rongier, avec aussi Lepaul qui est en train de prendre plus de poids dans le vestiaire, je pense que l’équipe sera plus forte sur ce critère qui nous paraissait essentiel », s’est félicité le directeur sportif du Stade Rennais dans Ouest-France.
Un mercato cohérent, avec tout de même un peu de folie et les 22 millions d’euros mis sur Eliezer Mayenda, qui n’a quasiment pas de temps de jeu pour le moment. Mais le dirigeant rennais demande un peu de patience pour une telle recrue. Comme l’a fait José Mourinho pour la signature de Yan Diomandé, encore peu utilisé au Real Madrid. « Lisez ce qu’a dit Mourinho sur Yan Diomandé la semaine dernière, à une autre échelle… Tout le monde est impatient, mais pour moi il n’y a pas de sujet. Il faut qu’Eliezer digère tout ça, qu’il enlève ce poids au-dessus de sa tête. Pour l’instant, il ne s’est pas lâché complètement, par rapport à ce que je lui connais et les raisons pour lesquelles on a investi sur lui », a fait savoir Loïc Désiré, qui sait qu’un jeune joueur a forcément le poids du prix de son transfert sur la tête quand c’est un gros investissement.
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Derniers commentaires

Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

Deux poids deux mesures ? C’est un énorme abruti c’est mérité.

Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

Oh... ce serait super qu'il fasse appel !... il prendra plus ! Mdr

Nuamah, le nouvel homme fort de l’OL

Le seum te va bien. ^^

Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

J'espère, pour le principe, qu'il fera appel, car c'est 2 poids, 2 mesures, avec ces mafias.

OL - Auxerre : les compos (19h sur Ligue 1+)

Openda rate bcp aussi, ce qu'il fait à la 83e c'est pas normal, il s'entête à vouloir tirer, tt le tps, tt le tps EDIT : tt le tps Lui et tolisso auraient dut sortir depuis la 70e au plus tard, ils n'ont plus de jus

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