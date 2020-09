Officiel : La LFP annonce un nouveau protocole sanitaire pour la L1 et la L2

Dans : Ligue 1.

Alors que le Covid-19 continue de frapper les clubs de Ligue 1, la LFP a officiellement adopté un nouveau protocole sanitaire pour ses compétitions.

Même si la trêve internationale profite à certains clubs, comme au PSG, qui est actuellement touché par le coronavirus avec six cas positifs officialisés ces derniers jours, la Ligue a planché sur le retour des championnats, qui aura lieu le week-end prochain avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Après le protocole des quatre cas positifs en une semaine, la LFP a réussi à assouplir son plan sanitaire avec l’aval du gouvernement français.

« Réuni le 2 septembre 2020, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté des aménagements au protocole médical des compétitions de Ligue 1 et Ligue 2. Ces évolutions font suite aux demandes des clubs et au retour d’expérience des deux premières journées. Ce nouveau protocole, élaboré en lien avec les pouvoirs publics, précise notamment que les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 seront maintenus tant que 20 joueurs (dont un gardien) sur un effectif de 30 seront testés négatifs. Communiqué aux clubs ce vendredi 4 septembre, ce nouveau protocole s’applique à partir de ce jour. En conséquence, la Commission des Compétitions de la LFP a demandé aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 leur liste de 30 joueurs », explique la Ligue dans un communiqué ce vendredi soir. Un nouveau protocole qui aura pour but de mettre fin aux reports des matchs, comme cela avait été le cas avec OM-ASSE ou Lens-PSG en début de saison. Une bonne nouvelle pour l’avancée des championnats, puisque les matchs Lens-PSG et PSG-OM, prévus les 10 et 13 septembre prochains, auront donc lieu grâce à ce nouveau protocole.