Nouvel objectif, Ligue 1+ s’attaque à la VAR

Satisfait de ses débuts, notamment grâce à l’ouverture des clubs, Ligue 1+ veut encore se rapprocher des acteurs. Le nouveau diffuseur du championnat français réclame un accès aux discussions entre l’arbitre principal et ses collègues à l’assistance vidéo.

Ligue 1+ ne compte pas en rester là. Avec près de 600 000 abonnés attirés dès l’entame du championnat , la chaîne de la Ligue de Football Professionnel a réussi ses débuts. Mais le nouveau diffuseur du football français espère bien en attirer davantage avec des contenus de plus en plus intéressants. L’immersion, c’est effectivement le mot d’ordre de la plateforme. En tant que président de Mediawan Sport, qui produit les magazines de la chaîne, Pierre-Antoine Capton se réjouit des accès donnés par les clubs.

« Moi, je ne peux parler que d'un point de vue éditorial. Il y a encore plein de choses à améliorer mais sa grande force - et le travail de LFP Media l'a permis - est d'ouvrir véritablement les portes de la Ligue 1, a souligné le producteur dans les colonnes de L’Equipe. L'accès aux vestiaires ne se faisait plus depuis longtemps, nous y sommes retournés. L'accès aux bus, c'est une première. Pareil pour le vestiaire de l'arbitre ou le port du micro par des joueurs à l'échauffement... Cette promesse d'accéder à des coulisses inédites est une vraie plus-value. Les clubs jouent vraiment le jeu. »

La VAR bientôt transparente ?

Satisfait, Mediawan Sport attend maintenant un effort de la part du corps arbitral. « La prochaine étape ? Offrir encore plus d'accès. Ce serait par exemple génial de proposer en direct les discussions des arbitres centraux avec ceux du VAR, a imaginé Pierre-Antoine Capton. J'ai eu la chance d'être dans un car-régie pendant le match Paris FC-Metz (3-2, le 31 août) et d'entendre ces conversations, c'est hyper pédagogique. » Des échanges entre officiels sont parfois diffusés, mais jamais en direct.