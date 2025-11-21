ICONSPORT_276732_0250

Nouveau rebondissement pour OL-PSG

Ligue 121 nov. , 19:00
parGuillaume Conte
Ligue 1+ a publié un extrait, deux semaines après le match, qui permet de faire la lumière sur une action chaude de la rencontre entre l'OL et le PSG.
La trêve internationale s’est terminée ce vendredi soir, mais le match entre l’OL et le PSG avant celle-ci continue de faire parler. Il faut dire que pour les amoureux de l’arbitrage et des polémiques, il y a eu de quoi faire avec de nombreuses situations limites. Et deux semaines après le match, de nouveaux rebondissements sont toujours possibles. Notamment sur l’action qui aurait pu permettre à Lyon de bénéficier d’un penalty.

La faute de Kluivert sur Zaïre-Emery

Sur un corner, on y voit en premier Ilya Zabarnyi lever la main au ciel pour effleurer le ballon qui passe au coeur de la surface. Les joueurs de Paulo Fonseca réclament un pénalty et la VAR met du temps à savoir si le défenseur ukrainien du PSG touche ou non le ballon. L’intention est là, et peut clairement perturber les joueurs derrière lui.
Mais que ce soit en direct ou après coup, le débat est terminé pour les membres de la direction de l’arbitrage. En effet, les officiels se sont surtout penchés sur les raisons qui ont poussé cette main à se lever. Et dans des images exclusives révélées par Ligue 1+ ce vendredi, on peut y voir l’explication de la décision de l’arbitre, et aussi la raison pour laquelle il n’y a pas eu débat selon lui.
En effet, Ruben Kluivert pousse Warren Zaïre-Emery sur le corner, et l’international français percute donc Zabarnyi par derrière, ce qui est immédiatement sifflé par Benoit Bastien. L’arbitre l’explique clairement aux Lyonnais venus l’interroger, et cette version a été confirmée par les officiels de la VAR, même s’ils ont mis en effet du temps pour savoir si cette faute était bien la raison pour laquelle l’Ukrainien effleurait le ballon de la main.
Une preuve en tout cas du coup d’oeil avisé de M. Bastien sur ce coup-là, même si cela n’a pas été le cas sur toute la rencontre. Et du fait que la caméra mise sur l’arbitre permet clairement de comprendre ce coup de sifflet.
Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

