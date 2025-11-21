Nouveau rebondissement pour OL-PSG

Ligue 1+ a publié un extrait, deux semaines après le match, qui permet de faire la lumière sur une action chaude de la rencontre entre l'OL et le PSG.

La trêve internationale s’est terminée ce vendredi soir, mais le match entre l’OL et le PSG avant celle-ci continue de faire parler. Il faut dire que pour les amoureux de l’arbitrage et des polémiques, il y a eu de quoi faire avec de nombreuses situations limites. Et deux semaines après le match, de nouveaux rebondissements sont toujours possibles. Notamment sur l’action qui aurait pu permettre à Lyon de bénéficier d’un penalty.

La faute de Kluivert sur Zaïre-Emery

Sur un corner, on y voit en premier Ilya Zabarnyi lever la main au ciel pour effleurer le ballon qui passe au coeur de la surface. Les joueurs de Paulo Fonseca réclament un pénalty et la VAR met du temps à savoir si le défenseur ukrainien du PSG touche ou non le ballon. L’intention est là, et peut clairement perturber les joueurs derrière lui.

Mais que ce soit en direct ou après coup, le débat est terminé pour les membres de la direction de l’arbitrage. En effet, les officiels se sont surtout penchés sur les raisons qui ont poussé cette main à se lever. Et dans des images exclusives révélées par Ligue 1+ ce vendredi, on peut y voir l’explication de la décision de l’arbitre, et aussi la raison pour laquelle il n’y a pas eu débat selon lui.

En effet, Ruben Kluivert pousse Warren Zaïre-Emery sur le corner, et l’international français percute donc Zabarnyi par derrière, ce qui est immédiatement sifflé par Benoit Bastien. L’arbitre l’explique clairement aux Lyonnais venus l’interroger, et cette version a été confirmée par les officiels de la VAR, même s’ils ont mis en effet du temps pour savoir si cette faute était bien la raison pour laquelle l’Ukrainien effleurait le ballon de la main.

Une preuve en tout cas du coup d’oeil avisé de M. Bastien sur ce coup-là, même si cela n’a pas été le cas sur toute la rencontre. Et du fait que la caméra mise sur l’arbitre permet clairement de comprendre ce coup de sifflet.