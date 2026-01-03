Nice - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Le lyonnais mata fait la 1re et aurait dû être expulsé pour un 2e jaune, au final le but est un moindre mal
T'as de la merde dans les yeux toi. Lol
Mdr tout à l'heure Monaco fait 3 fautes le but est validé et là y'a pas faute le but est annulé, bande d'abrutis.
Bah, ce qui compte c’est le buuuuuuuuuut… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Monaco fait 3 fautes sur l'action du but et Mata une seule 🤣🤣🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading