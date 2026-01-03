Ligue 1 logo

Nice - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 103 janv. , 18:07
parEric Bethsy
0
Nice : Dupé – Clauss, Oppong, Bah, Bard – Everton, Ndombele, Sanson – Gouveia, Cho, Diop.
Strasbourg : Penders – Høgsberg, Doukouré, Chilwell – Ouattara, El Mourabet, Barco, Moreira – Enciso, Godo – Panichelli.
0
