Nice perd les pédales dans la furie lensoise 

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Lens bat Nice 3-0

Buts pour Lens : Kalimuendo (51e et 67e), Doucouré (55e)

Expulsion : Haidara (17e) à Lens, Lemina (57e) et Dante (92e) à Nice

Dans un match renversant, le RC Lens a fait très mal à l’OGC Nice dans la course au podium. Et pourtant, les Aiglons pensaient bien avoir un avantage importante à la 17e minute de jeu, quand Haidara voyait rouge pour une intervention jugée très dangereuse par l’arbitre. Mais malgré cette infériorité numérique, dans un match disputé dans une ambiance bouillante, les Lensois tenaient bon jusqu’à la pause. Après le repos, Lens passait même devant, et Nice s’écroulait complètement, avec un doublé de Kalimuendo (51e et 67e) et une réalisation de Doucouré (55e). L’OGC Nice perdait Lemina sur un carton rouge, puis Dante à la dernière minute et disait adieu au podium provisoire pour cette journée.