Nice passe ses nerfs sur Bordeaux

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

4e journée de Ligue 1

Allianz Riviera

L'OGC Nice bat les Girondins de Bordeaux 4-0

Buts pour l'OGC Nice : Kluivert (7e), Gouiri (33e, 42e), Thuram (85e)

Moins d’une semaine après les incidents du match contre l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice a bien réagi. Les hommes de Christophe Galtier ont surclassé Bordeaux (4-0) ce samedi au terme d’une rencontre à sens unique. Car il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour voir Kluivert (1-0, 7e) ouvrir le score après un bon travail de Boudaoui sur le côté droit. Dominés, les Girondins avaient quand même l’occasion d’égaliser. Mais le jeune attaquant Mara, idéalement placé, manquait sa tête.

Les visiteurs laissaient passer leur chance, contrairement à Gouiri (2-0, 33e), bien servi en contre par Kluivert, puis double buteur sur un penalty (3-0, 42e) qu’il avait lui-même provoqué. Le plus dur était fait pour le Gym, qui baissait logiquement le rythme après la pause. Bordeaux, sans cesse piégé en contre, ne parvenait pas à trouver de solutions et encaissait même un quatrième but signé Thuram (4-0, 85e), toujours sur attaque rapide. Une véritable démonstration des Aiglons, provisoirement deuxièmes de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain.