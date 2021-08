Nice-OM : Marseille refuse de jouer, match abandonné

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Graves incidents ce dimanche soir à l'Allianz Arena, avec l'envahissement du terrain par les supporters de Nice, qui se sont battus avec les joueurs de l'OM. Marseille a ensuite refusé de reprendre, dans une grande confusion.

L’OM a refusé de reprendre le match après l’interruption du jeu pendant une heure, et M. Bastien a donc ramener les Niçois sur le terrain sans la formation marseillaise sur le terrain. Bien évidement, l’abandon de la rencontre a été décidé par l’arbitre, qui a donc enregistré le forfait de l’OM pour la suite de la rencontre. Le public, resté en grande majorité au stade, a ainsi pu constater la décision prise par Pablo Longoria de ne pas poursuivre les débats. Les esprits se sont encore échauffés dans les vestiaires, les joueurs marseillais mettant en avant les blessures constatées pendant les échauffourées avec les supporters niçois descendus sur la pelouse.

🚨 Trois joueurs de l'OM blessés pendant les échauffourées ► https://t.co/rkbQXm1rAM pic.twitter.com/dGtB7D25ca — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2021

Pour mémoire, le match a été arrêté à la 75e minute après des jets de projectile sur Payet au moment où ce dernier allait tirer son corner. Le Réunionnais a été touché en pleine tête, et a fini par renvoyer une bouteille d’où elle venait. Cela a créé un envahissement du terrain et une bagarre générale et donc cette interruption totale de la rencontre. L’OM n’a donc pas souhaité reprendre après l’interruption du match, et la suite va désormais devoir se régler dans les commissions compétentes. Car l’affaire n’en restera pas là du côté marseillais, où on estime que les conditions n’étaient pas réunies pour garantir la sécurité des joueurs.