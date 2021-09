Nice-OM : Aulas sort de l'ombre pour moucher Jibrayel

Dans : Ligue 1.

Par Baptiste Mulatier

Sébastien Jibrayel, chargé des sports à la mairie de Marseille, a posté un tweet provocateur, s’appuyant sur la jurisprudence, en évoquant l’Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas lui a répondu sèchement.

La commission de discipline a rendu son verdict mercredi soir en ce qui concerne le match arrêté entre Nice et l’OM, le 22 août dernier, à la suite des graves événements survenus à l’Allianz Riviera. Il fait évidemment énormément réagir. Le match sera rejoué à huis clos et sur terrain neutre. Nice écope de deux points de pénalité dont un avec sursis. Certains estiment que les décisions sont les plus justes possibles, d’autres ne comprennent pas pourquoi l’OM n’a pas obtenu les trois points, à commencer évidemment par Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM, mais aussi Sébastien Jibrayel, adjoint au Maire de Marseille, en charge du sport. « Je prends acte de la décision rendue par la LFP même si je m’attendais à mieux pour l’OM. Nos joueurs sont blessés, le terrain est envahi, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies et malgré cela on doit rejouer le match. Ah j’oubliais, nous ne sommes pas l’OL », a posté sur Twitter l’homme politique marseillais.

« Cela ne vous honore pas en tant qu’élu de la République »

L’argumentation marseillaise repose sur la jurisprudence Bastia – OL, en 2017. Dans un cas assez similaire même si toujours difficilement comparable, le match avait été donné à Lyon sur tapis vert. Quoi qu’il en soit, Jean-Michel ne cautionne sûrement pas les propos de Sébastien Jibrayel, l’adjoint de Benoît Payan, et l’a très vite fait savoir. « Merci de ne pas nous utiliser comme contre-feu, cela ne vous honore pas en tant qu’élu de la République », a lâché le président de l’OL, pourtant discret sur son réseau social favori ces derniers temps. Les politiques, de Marseille ou de Nice, n'auront pas forcément tous élever le débat dans cette affaire qui aura fait, logiquement, très grand bruit.