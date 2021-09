Nice-OM à rejouer, Marseille ne crie pas à l'injustice

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Après quatre heures de réunion, une longue délibération, la commission de discipline a livré son verdict au sujet du match arrêté entre Nice et l’OM.

Le match sera donc à rejouer, et Nice reçoit une pénalité d’un point ferme au classement pour l’attitude de ses supporters. Directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze avait tenté de mettre la pression sur la commission de discipline dans la journée, réclamant une victoire sur tapis vert pour son club. Il n’a pas été entendu, mais néanmoins, la mesure était de mise pour cette réaction à chaud effectuée sur RMC.

« Dans tous les cas, on comprend l'idée de la Commission de discipline de vouloir rejouer ce match compte tenu du caractère exceptionnel qui a entouré cette rencontre. Ce qui est sûr, c'est que la Commission de discipline a peut-être tenu compte du score du match. La décision est importante, il ne faut pas la minimiser mais elle manque selon nous d'exemplarité pour le football français et pour l’avenir. Face la violence commise ce soir-là, la commission de discipline se devait d'être plus sévère sur ce point-là. La décision manque d'exemplarité pour le foot français, même si elle était compliquée à prendre. Marseille aurait dû gagner le match. Bastia-Lyon, Nantes-Toulouse, Metz-Lyon, à chaque fois c’est match gagné pour l’équipe visiteuse », a expliqué le directeur de la communication de l’OM, qui omet tout de même quelques faits. A savoir que le Metz-OL n’a pas été donné gagné à Lyon mais bien à rejouer, et que dans les autres cas, les équipes visiteuses étaient d’accord pour reprendre le match interrompu, ce qui n’était pas le cas de l’OM à Nice. Néanmoins, malgré ce désaccord, Marseille décidera en début de semaine prochain s’il fait appel de cette décision. Cela devrait plus porter sur les sanctions à l’encontre de Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez, que sur le match donné à rejouer à priori.