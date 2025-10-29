Nice - Lille : Les compos (19h sur Ligue 1+ 3)

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

Bah sur le coup, il parle, hein! Il pense même savoir que je ne sais pas. Il est fort ton copain le troll, il sait ce que les gens savent... Sauf que je n'inventes rien, c'est ce que demande le Real pour n'importe quel club. Pourquoi ferait-il une exception pour Lyon?