Nice - Le Havre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

La composition de Nice : Diouf - Clauss, Mendy, Oppong, Bard - Boudaoui, Sanson (c) - Vanhoutte, Abdi, Cho - Wahi

La composition du Havre : Diaw - Doucouré, Sangante (c), Lloris, Seko - Ebonog, Zouaoui, Gourna-Douath - Ndiaye - Soumaré, Samatta