Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Nice - Nantes 2-1

Buts pour Nice : Dolberg (21e sp), Thuram (56e)

But pour Nantes : Girotto (45e)

Victorieux de Nantes 2-1, Nice s’impose comme un sérieux prétendant pour le podium au minimum. Les Aiglons ont peiné en fin de match face à Nantes, mais ils ont de nouveau pris les trois points grâce à un pénalty de Dolberg et un exploit personnel de Thuram. Les Azuréens enchainent les succès et se retrouvent, avec un match de plus, à huit longueurs du PSG.