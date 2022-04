Nantes envoie Bordeaux vers la L2 dans un match fou

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Nantes - Bordeaux 5-3

Nice - Troyes 1-0

Clermont - Angers 2-2

Metz - Brest 0-1

Multiplex complètement fou ce dimanche après-midi, avec des matchs cruciaux, notamment pour le maintien. Les regards étaient tournés vers Nantes, où Bordeaux jouait très gros dans le derby de l’Atlantique. Dans un match fou, Bordeaux a mené deux fois au score, avant de se faire rejoindre puis dépasser. Mais en fin de rencontre, les Girondins ont bénéficié d’un pénalty que Jimmy Briand a manqué, pour une victoire finale 5-3, avec le dernier but en contre pour crucifier les troupes de David Guion. Nantes enfonce son vieux rival, qui reste à quatre points de Saint-Etienne à désormais quatre journée de la fin.

Seule bonne nouvelle, les autres n’ont pas fait beaucoup mieux en bas du classement. Metz a pété les plombs face à Brest, s’inclinant 0-1 et terminant à 9 après les rouges pour Jemerson et Oukidja. Clermont a récupéré un point en revenant de 0-2 à 2-2 face à Angers. Enfin, Troyes a craqué en fin de match face à Nice, s'inclinant sur un but de Thuram à la dernière seconde.