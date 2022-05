Monaco met la pression sur le podium, Metz condamné 

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Montpellier - Metz : 2-2

Monaco - Angers : 2-0

Lorient - Reims : 1-2

Brest - Clermont : 2-0

Multiplex riche en buts ce dimanche après-midi. Pas mal d'enjeux étaient au programme et ce, à tous les niveaux. Les regards étaient principalement tournés vers le Stade Louis II où l'AS Monaco recevait Angers. Les hommes de Philippe Clément ont enchaîné un septième succès de rang en Ligue 1 au terme d'une rencontre maîtrisée. Comme souvent, les Monégasques auront pu s'appuyer sur leur puissance offensive. Si l'AS Monaco a d'abord pu profiter d'une ouverture du score sur un but contre son camp d'Abdoulaye Bamba, c'est l'intenable Wissam Ben Yedder qui a tué tout suspense en faisant le break à l'heure de jeu. L'international français a par la même occasion inscrit son 21ème but de la saison en Ligue 1. L'AS Monaco, grâce à ce nouveau succès, recolle à hauteur de Stade Rennais (3ème) avec 62 points. Tout est encore ouvert concernant la lutte pour le podium.

Dans les autres rencontres, on peut noter le match nul du FC Metz (2-2) sur la pelouse de Montpellier. Les Lorrains menaient pourtant deux buts à zéro avant de se faire rejoindre en fin de rencontre. Le FC Metz, 20ème avec 25 points, a très certainement dit adieu à la Ligue 1 ce dimanche.