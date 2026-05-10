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Monaco - Lille : les compos (21h sur beIN 2)

Ligue 110 mai , 20:04
parGuillaume Conte
0
Monaco : Hradecky; Kehrer, Zakaria, Mawissa; Teze, Camara, Bamba, Adingra; Golovin, Akliouche; Balogun
Lille : Özer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; André, Bouaddi; Mukau, Haraldsson, Correia; Fernandez-Pardo
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Derniers commentaires

Le Havre - OM : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 4)

Allez l'OM 👊⚽

L'OM doit finir 7e, ce serait mérité

La 7ème place est européen si lens gagne la coupe de France

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

Ne compare pas la situation de l'om et de ses joueurs aux clubs que tu cites.

L'OL ne pardonne pas à Textor ce transfert honteux

Faut pas pousser non plus , son pote a engranger du fric de l'OL Orel Mangala 11,5 (prêt de 6 mois) + 23,4 Moussa Niakhaté 31,9 Matt Turner 8 on a payé 75 M pour 1 joueur car les 2 autres sont partis en prêt en Angleterre et aux US MAIS les joueurs n'y sont pour rien

OM : De Zerbi rêve de Greenwood, l'Angleterre refuse

Sauf que pour greewood il a étais acquitté par la justice,; aucune preuve pour la justice pour condamner greewood

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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