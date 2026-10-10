Monaco gâche, Brest cartonne

Contesté ? Il fait un mouvement de son bras pour virer le ballon.
Vini peut se refaire le visage 10 fois ça n'en restera pas moins un gros débile
Il y a des problèmes dans cette équipe du Real Madrid. La défense et au milieu... c'est pas encore ça. Mais bon... il y aura bien un taré qui dira que c'est la faute de Kylian Mbappé. ^^
enchaine ok mais horrible a regarder pendant 60 mn,le temps que quelques titulaires rentrent sur le terrain...
Ouyouyou c'est moche ça. (J'ai pas vu)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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