Ajorque

Monaco gâche, Brest cartonne

Ligue 1
parEric Bethsy
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Les résultats du soir :
Monaco - Toulouse 2-2
Brest - Angers 5-1
Lorient - Paris FC 1-0
Cette soirée de Ligue 1 n'a pas manqué d'animation. Pendant que le Paris Saint-Germain venait à bout du Mans (3-1), le Stade Louis-II avait droit à un match à rebondissements entre Monaco et Toulouse (2-2). Tout avait bien commencé pour les Monégasques avec un double avantage obtenu grâce à Diop (29e) et Abline (38e), auteur d'un enchaînement magnifique pour son premier but de la saison ! Mais le Téfécé réagissait au retour des vestiaires et Tengstedt (48e, sp) puis Oppong (59e) parvenaient à frustrer l'ASM, toujours leader invaincu.
Niveau spectacle, c'était pas mal non plus à Francis-Le Blé où Brest a surclassé Angers (5-1) ! Dès la pause, le suspense n'existait plus à cause d'Ajorque (9e), Tousart (17e), Lala (30e, sp) et Baldé (45e). Personne n'a vraiment cru à la remontada malgré la réduction du score signée Peter (47e), d'autant que Mboup (54e) ne tardait pas à calmer les visiteurs réduits à 10 après l'exclusion de Lefort (59e).
Moins riche en buts, le match au Moustoir s'est terminé sur une courte victoire de Lorient face au Paris FC (1-0). Un succès seulement acquis en deuxième période grâce à Bernardeau (68e). Les Parisiens concèdent ainsi leur première défaite de la saison et laissent le Paris Saint-Germain, 5e, revenir à leur hauteur au classement.
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enchaine ok mais horrible a regarder pendant 60 mn,le temps que quelques titulaires rentrent sur le terrain...

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Ouyouyou c'est moche ça. (J'ai pas vu)

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