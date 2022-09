Monaco fait chuter l'OL, le podium s'éloigne

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Nouvelle défaite pour l'OL en déplacement, avec un revers sur la pelouse de Monaco sur le score de 2-1.

Monaco bat Lyon 2-1

Buts pour Monaco : Badiashile (55e), Maripan (63e)

But pour Lyon : Toko-Ekambi (81e)

Dans le choc de cette 7e journée, l’OL arrivait sur le Rocher avec l’intention de prouver qu’il était capable de répondre présent à son premier gros match de la saison. Sur le plan du jeu et de l’engagement, les Lyonnais effectuaient le meilleur départ, mais ne parvenaient pas à conclure plusieurs situations chaudes.

Et comme souvent dans ce cas-là, Monaco faisait le dos rond pour mieux sortir sur coups de pied arrêtés. Après le repos, Caio Henrique faisait parler sa patte gauche pour servir Badiashile sur corner (1-0, 55e) puis Maripan sur coup-franc (2-0, 63e). Au moment où l’OL perdait espoir, Toko-Ekambi réduisait le score d’une volée sur un centre de Cherki (2-1, 81e). S’en suivaient 10 minutes assez folles et un Nübler étincelant pour garder l’avantage en faveur de l’ASM. L’OL mordait donc la poussière avec cette défaite 2-1, la deuxième consécutive. Les Lyonnais restent 5e, tandis que Monaco confirme sa remontée et se retrouve 7e.