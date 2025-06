Monaco, dopage et violence, Pogba va briser le silence

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Paul Pogba va se confier à TF1 dans les grandes largeurs pour faire le tour de son actualité. Ce sera dimanche soir pour une prise de parole qui sera forcément très suivie.

Cela fait désormais plus de quatre mois que Paul Pogba en a terminé avec sa suspension pour dopage. Le milieu de terrain français n’a pas trouvé de club dès la fin de son bannissement. Cela devrait changer cet été, car plusieurs solutions s’offrent à lui. S’il a fait sensation en posant avec le maillot de Boca Juniors où évoluent plusieurs de ses anciens coéquipiers désormais, La Pioche se dirige tout de même nettement vers l’AS Monaco. Ce serait l’occasion pour lui de découvrir la Ligue 1, lui qui avait quitté Le Havre très rapidement pour Manchester United sans avoir la chance de découvrir le championnat de France.

Paul Pogba en dira peut-être plus dimanche soir, puisqu’il a prévu d’intervenir longuement dans l’émission « Sept à Huit » sur TF1, révèle Le Parisien. Un grand entretien qui lui permettra de balayer différents sujets, notamment son avenir sportif, ses ambitions mais aussi son passé entre sa suspension pour dopage, la tentative d’extorsion dont il a été victime, et sa relation parfois houleuse avec ses frères. Une prise de parole rare pour un footballeur, mais Paul Pogba n’est pas n’importe quel joueur, et même s’il aura du mal à retrouver le plus haut niveau, son retour dans le championnat de France fait saliver les fans.