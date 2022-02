Micro sur les arbitres en L1, Amazon frappe fort

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Tout le monde en France est désormais d'accord pour équiper les arbitres de micros pendant les matchs de Ligue 1.

Ce n’est probablement pas le match houleux au niveau de l’arbitrage entre le PSG et Nantes qui a fait pencher la balance, mais la FFF a donné son accord de principe à la demande effectuée par Amazon Prime d’équiper les arbitres de Ligue 1 de micro. L’idée est bien évidemment d’humaniser l’arbitrage et de permettre au grand public de vivre plus intensément les matchs, avec une possibilité donc d’entendre les échanges que les arbitres peuvent avoir, entre, ou avec les joueurs et les entraineurs si besoin est. Equiper les arbitres de micro est depuis le rachat d’une grande partie des droits par Amazon, une volonté de la société américaine de faire évoluer le football en France, avec notamment l’exemple du rugby, où cet apport a permis de mettre beaucoup de calme et de mesure dans les relations entre les joueurs et les arbitres.

Il ne manque que l'accord de l'IFAB

Ce désir d’équiper les arbitres a été finalement accepté par la Direction Technique de l’Arbitrage, conscient qu’il y a beaucoup à faire pour son image, et donc la FFF tout récemment. Mais la partie n’est pas encore gagnée, car il faut l’accord de l’IFAB, l’instance mondiale qui gère les lois du jeu, et peut donc approuver ou pas cet ajout technique qui reste exceptionnel. Mais la Ligue 1 pourrait entrer dans un programme test, visant à expérimenter cette communication ouverte des arbitres avec les téléspectateurs, et l’occasion est donc belle pour l’instance internationale. La demande officielle est donc en cours, avec pour ambition de montrer que les arbitres prennent des décisions difficiles et peuvent également se faire comprendre en communiquant plus. Une innovation qui fait partie de la liste des choses qu’Amazon souhaite mettre en avant en Ligue 1, avant d’autres tentatives, comme celle de placer un micro tout proche des bancs de touche, pour entendre les consignes, voire vociférations, des entraineurs…