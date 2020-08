MHSC : Neymar ou Mbappé attaqués, Nicollin s'explique

Dans : Ligue 1.

Il y a tout juste un an, Montpellier s’attachait les services d’Andy Delort. Un renfort de poids pour l’attaque du MHSC…

Auteur de 12 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, l’ancien buteur de Toulouse colle parfaitement à l’esprit pailladin. Dans une interview accordée au Midi Libre, le président héraultais Laurent Nicollin s’est félicité de cette belle opération du mercato. Et à écouter le dirigeant qui fait l’unanimité auprès des supporters de Montpellier, il n’échangerait même pas Andy Delort, vainqueur de la CAN en 2019 avec l’Algérie, contre Neymar ou Kylian Mbappé…

« Je n’ai pas besoin de Neymar ou de Mbappé »

« Je ne suis pas adepte des paris. Je me suis battu avec Toulouse pour le prendre mais aussi avec certaines personnes au club qui ne sautaient pas des deux pieds. J’étais persuadé que l’homme était bon. Je n’ai pas besoin de Mbappé et Neymar, je veux des gens qui, lorsque tu leur parles, partent à la guerre. Quand tu es droit et honnête avec lui, il fait les choses. Bon, parfois, il fait du Andy mais il est comme ça (rires). Sans des mecs comme lui, on est un club quelconque. Il faut une envie, une identité. Tu n’as jamais été la Paillade sans cela. Avec le 10 ou 11ème budget de Ligue 1, tu dois tirer 110% des gens. Et pour ça, il faut les aimer » a commenté Laurent Nicollin, très fier de compter dans ses rangs un joueur comme Andy Delort, dont le nom est très familier aux supporters du PSG puisqu’en fin d’année 2019, l’avant-centre de la sélection algérienne s’était écharpé avec Neymar et Leandro Paredes.