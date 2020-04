PSG : Doublement humilié par Neymar, Andy Delort a adoré

Dans : PSG.

Cette saison, les oppositions entre le PSG et Montpellier ont été très animées, notamment en raison des petites embrouilles entre Neymar et Andy Delort.

Au match aller au Stade de la Mosson en décembre, une altération verbale avait éclaté dans les couloirs du stade entre l’avant-centre du MHSC et la star brésilienne du Paris Saint-Germain. « Ney, ce n’est pas bien, respecte un peu » avait notamment lancé Andy Delort, lequel reprochait directement à Neymar son attitude provocatrice sur le terrain. « Il est hautain, il parle mal » avait ensuite lâché l’ancien attaquant du Stade Malherbe de Caen en zone mixte. Le match retour avait également été houleux au Parc des Princes puisque Neymar avait de nouveau chambré Andy Delort avec un petit pont sur le terrain puis une photo provocatrice dans les vestiaires à la fin du match.

Malgré tous ces événements, il semblerait qu’Andy Delort n’en veuille pas plus que cela à Neymar, bien au contraire. Dans un live avec L’Equipe sur Instagram en ce début de semaine, le buteur de Montpellier s’est montré plutôt élogieux à l’égard de la star du Paris Saint-Germain. « Avec son petit pont, il m'a tué ! Dans ma tête, je me suis dit : 'oh le bâtard !' Mais moi j'aime bien, ça me fait rire. Même la photo à la fin dans le vestiaire, ça me fait rire. Ça veut dire que je ne suis pas passé inaperçu. Et je sais qu'au fond, il est comme moi. Sauf que c’est une star et qu’il a plus de sous sur son compte mais ça reste un chambreur et un bon mec au final » a expliqué Andy Delort, très bon joueur et qui n’en veut pas à Neymar. Une attitude positive de la part de l’attaquant héraultais, qui sera sans doute saluée par les supporters des deux camps.