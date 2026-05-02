ICONSPORT_365325_0001

Metz - Monaco : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 102 mai , 18:18
parClaude Dautel
1
Compo du FC Metz
Sy, Sarr, Sané, Gbamin, Yegbe, Stambouli, Deminguet, Hein, Mbala, Tsitaishvili, Kvilitaia
Compo de l'AS Monaco
Hradecky, Kehrer, Zakaria, Mawissa, Teze, Adingra, Pogba, Camara, Akliouche, Golovin, Balogun
Articles Recommandés
Paulo Fonseca, entraîneur de l'Olympique Lyonnais
OL

Le groupe de l'OL avec le retour de deux joueurs

Lyon tient déjà un solide joueur avec Merah
OL

OL : Lyon a déjà l'un des futurs meilleurs joueurs de Ligue 1

ICONSPORT_270673_0207
Ligue 1

TV : OL - Rennes, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

ICONSPORT_365329_0001
Ligue 2

Rodez - ASSE : Les compos (20h sur Beinsports)

Fil Info

02 mai , 19:31
Le groupe de l'OL avec le retour de deux joueurs
02 mai , 19:30
OL : Lyon a déjà l'un des futurs meilleurs joueurs de Ligue 1
02 mai , 19:10
TV : OL - Rennes, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
02 mai , 19:06
Rodez - ASSE : Les compos (20h sur Beinsports)
02 mai , 18:58
Le PSG malchanceux et accroché par Lorient
02 mai , 18:53
L1 : Programme TV et résultats de la 32e journée
02 mai , 18:30
Le PSG cartonne en C1, Arsenal se moque de la Ligue 1
02 mai , 18:00
« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM
02 mai , 17:34
All : Le Bayern tenu en échec à domicile par le dernier

Derniers commentaires

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

Son coeur va balancer

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

C'est plus simple de sortir l'entraîneur que 90℅ de l'équipe. "Je suis très sérieux quand je dis ça"

LdC fem : Les Lyonnaises en finale !

bravo , bravo , mille fois bravo !

« Beye doit démissionner, le fossoyeur Benatia de même » : Révolte à Marseille !

Ce qu'il faut comme entraineur pour Marseille, c'est le top niveau international! Un coach qui aurait entrainé minimum du Zizou, du Benzema et du Thierry Henry, qui aurait déjoué la paire Xavi/Inesta, qui a envoyé CR9 à la retraite internationale: RAYMOND DOMENECH !!!

Le PSG malchanceux et accroché par Lorient

Malchanceux 🤣🤣 il faudrait plutôt dire que les remplaçants ne sont pas au niveau attendu et que les titus font vraiment gaffe à ne pas se blesser… 😏 🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533216511594415
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163137213170-39

Loading