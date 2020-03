Mercato : La mascotte de Julien Cazarre veut revenir en L1

Dans : Ligue 1.

Après un passage remarqué en Italie, Cheick Diabaté a pris la direction de l’Iran l’année dernière, où il défend les couleurs de l’Esteghlal Téhéran.

A seulement 31 ans, l’ancien attaquant de Bordeaux, Ajaccio, Nancy ou encore Metz souhaite toutefois revenir en Ligue 1. En effet, celui qui faisait souvent l’objet des moqueries bienveillantes de Julien Cazarre sur l’antenne de Canal Plus a confié dans les colonnes de France Football qu’il espérait signer son grand retour en France. Et les clubs qui recherchent un avant-centre efficace sont prévenus, quand Cheik Diabaté va revenir, les filets de Ligue 1 vont trembler…

« Quoiqu'il arrive, j'aimerais bien terminer ma carrière en Europe. Ça peut être en France. Je ne sais pas dans quelle équipe, je ne sais pas à quel niveau. Sincèrement, je me dis que ce n'est pas joli quand même de dire que Cheick Diabaté a terminé sa carrière en Iran. Je ne veux pas ça. Mais bien sûr que j'aimerais bien revenir en France. En France, je me sens bien partout où je vais » a indiqué l’ancien attaquant prolifique des Girondins de Bordeaux, avant de conclure. « Je ne veux pas faire une demande ! Je ne veux pas dire : 'S'il vous plaît, je veux retourner en Ligue 1.' Non, je ne veux pas ça. Je veux aller là où on me veut. Si une équipe me demande, ce sera avec un grand plaisir. Je n'ai pas fini. J'ai des buts à marquer en France. Quand je vais revenir, les filets vont trembler ». Voilà un joli discours qui motivera peut-être certains clubs à la recherche d’un attaquant lors du prochain mercato…