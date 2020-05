Maracineanu retourne sa veste, le foot français apprécie

Dans : Ligue 1.

Ce jeudi après-midi, les clubs français devraient être finalement autorisés à effectuer des tests pour leurs joueurs, afin de faciliter le retour à l'entrainement.

En ce qui concerne le monde du football comme les autres sujets, la communication du gouvernement est parfois difficilement lisible. Si la tournure variable des propos et des consignes s’explique aussi par le fait que cette pandémie de Covid-19 était imprévisible et d’une ampleur sans précédent, les déclarations des Ministres viennent trop souvent contredire ce qui a été prononcé quelques jours plus tôt. C’est le cas une nouvelle avec Roxane Maracineanu, qui ne voulait pas entendre parler du moindre test dans les clubs de football, histoire de ne pas offrir de privilège aux joueurs professionnels par rapport au reste de la population. « Ce sera réservé aux personnes symptomatiques », avait prévenu la Ministre des Sports, qui ne voulait pas voir de tests en masse se profiler dans les clubs de football.

Et pourtant, ce jeudi après-midi, l’ancienne nageuse a prévu une réunion en visio-conférence pour mettre en place le protocole permettant de tester les sportifs de haut niveau, annonce Le Figaro. Des tests PCR et salivaires seront ainsi autorisés pour favoriser le retour à l’entrainement dans les sports collectifs. Le but est donc de donner un premier feu vert vers une reprise des entrainements dans le courant du mois de juin, ce que réclament les clubs professionnels. Il faut croire que, pour ce coup-ci, la pression a fait effet. Si une telle mesure n’était pas prise, il aurait fallu attendre le mois de juillet pour voir les joueurs être autorisés à s’entrainer à nouveau.