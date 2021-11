OL - OM : Sur quelle chaine et à quelle heure regarder l’Olympico ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Ce dimanche 21 novembre à 20h45, la 14e journée de Ligue 1 proposera un vrai choc entre Lyon et Marseille aux suiveurs du football français. Un Olympico qui sera décisif dans la course au podium.

Quelle heure ?

Cette affiche du dimanche soir se jouera à 20h45, au Groupama Stadium de Décines-Charpieu. Ce choc entre l’OL et l’OM sera arbitrée par Ruddy Buquet, avec Guillaume Debart et Mehdi Rahmouni sur la touche, Bastien Dechepy comme quatrième arbitre, et le duo François Letexier - Cyril Gringore dans la VAR.

Quelle chaîne ?

Ce OL-OM sera diffusé en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo. Les commentaires de ce grand rendez-vous de la saison de L1 seront assurés par Smaïl Bouabdellah et son consultant Johan Micoud. En bord de terrain, David Astorga sera l’oeil et l’oreille d’Amazon auprès des bancs de touche. Et autour de l’émission « Dimanche Soir Football », Thibault Le Rol et Thierry Henry seront à la présentation de ce choc.

Les compos probables de ce OL-OM :

Pour affronter Marseille, Lyon devra faire sans Léo Dubois, victime d'une lésion musculaire à l'ischio-jambier droit lors du dernier match de l’équipe de France. Forfait, le latéral droit sera normalement remplacé par le jeune Malo Gusto. Côté lyonnais, Tino Kadewere sera lui aussi absent à cause d’un carton rouge subi à Nice en octobre dernier. Moussa Dembélé, qui a repris l'entraînement cette semaine après une fissure du péroné, est incertain. Pour le reste, Peter Bosz devrait aligner son équipe-type, avec l’objectif de faire un grand résultat contre Marseille afin d’oublier la déculottée subie à Rennes avant la trêve internationale de novembre.

De son côté, Jorge Sampaoli sera privé d’un seul joueur de manière certaine. Puisque Leo Balerdi sera suspendu pour cet Olympico à cause d’une accumulation de cartons jaunes. Un doute existe aussi autour de Cengiz Under. Rentré de Turquie avec une blessure au dos, l’attaquant est toujours incertain. Ce qui n'empêchera pas au coach argentin d’aligner une belle équipe pour tenter de battre le rival lyonnais.

La compo probable de l’OL : Lopes - Gusto, Boateng, Denayer, Emerson - Guimaraes, Caqueret - Paqueta, Aouar, Toko Ekambi - Slimani.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Saliba, Caleta Car, Luan Peres - Rongier, Guendouzi, Kamara, Gerson - Lirola, Milik, Payet.

La décla d'Houssem Aouar

« On est focus sur Marseille. On doit prendre une revanche sur nous mêmes parce qu’on est frustré d’avoir rendu cette copie à Rennes. On va essayer de se rattraper de cette mauvaise prestation en réalisant un bon match ce dimanche. On a tiré certaines conclusions, on a appris et on a bien discuté avec le coach. On doit prendre trois points dimanche. On doit remettre certains ingrédients. On a manqué d’intensité et d’impact dans les duels à Rennes. On n’a pas joué avec notre cœur. Dimanche on affronte une belle équipe qui elle aussi joue avec beaucoup d’intensité. Ils ont de bons joueurs. OL-OM est une grosse affiche du championnat. C’est un match qui nous tient à cœur ainsi qu’à nos supporters. C’est toujours bon de jouer ce genre de rencontres. Dans un club comme l’OL il y a toujours de la pression. On a des objectifs élevés et on joue un match important. On est des professionnels, on est habitué à gérer cette pression. »