Lyon finit de couler le Titanic bordelais

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

32e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

OL bat Bordeaux : 6 à 1

Buts : Dembélé (20e, 90e+2), Toko Ekambi (27e, 68e), Paqueta (34e), Faivre (46e) pour Lyon; Mara (84e sp) pour Bordeaux

En quête de rachat, devant un stade à moitié vide, l'Olympique Lyonnais a balayé (6-1) une formation de Bordeaux pas bonne et en plus plombée par son gardien de but.

En préférant depuis quelques matchs Gaétan Poisson à Benoît Costil, David Guion ne s’est pas rendu service ce dimanche dans la bataille pour le maintien en Ligue 1. Car si le portier bordelais ne peut pas porter sur ses seules épaules le poids de la claque prise par les Girondins à Lyon, la responsabilité du gardien de but est clairement engagée. D’abord en étant un peu trop court sur l’ouverture du score de la tête par Dembélé, bien servi par Gusto (1-0, 20e), mais surtout le but du break de Toko Ekambi. Sur une passe en retrait, Poussin s’emmêlait les crayons et offrait le ballon à l’attaquant lyonnais tout heureux de ce cadeau (2-0, 27e). Sur le troisième but, le portier bordelais repoussait d’une sortie aérienne le ballon, mais Paqueta le récupérait et marquait le troisième but de l’OL d’un tir tranquille (3-0, 34e).

Bordeaux coule à pic, Lyon se régale

La saison de Bordeaux au niveau scores est EXCEPTIONNELLE ✨️



77 buts encaissés en 32 matchs, pire défense des 20 PLUS GRANDS CHAMPIONNATS EUROPÉENS 😳#OLFCGB pic.twitter.com/98gpuUYEW2 — TRIDSPORTS 🔱 (@tridsports) April 17, 2022

On pensait que Bordeaux allait revenir après la pause avec la volonté de réduire l’addition, mais après seulement 11 secondes de jeu, Dembélé lançait Faivre qui trompait le pauvre Poisson (4-0, 46e). Un poteau et deux buts refusés pour hors-jeu plus tard, l’Olympique Lyonnais marquait un cinquième but, Toko Ekambi gagnant son duel face au gardien bordelais d’un petit lob tranquille (5-0, 68e). L’OL décidait alors de relâcher un peu la pression, mais il fallait une faute de Da Silva dans la surface pour offrir à Bordeaux l’occasion de réduire le score sur un penalty transformé par Mara (5-1, 85e). Les Girondins étaient désormais dominateurs, mais c’était un peu tard, Pollersbeck, qui suppléait Lopes, ne faisant lui aucun cadeau à ses adversaires. Et dans le temps additionnel, Dembélé s'offrait un but de plus (6-1, 90e+2). Pour Lyon, cette nette victoire permet d’enfin quitter la 10e place du classement et de revenir à 5 points de l’Europa League, tandis que pour Bordeaux, rien ne change, même si la différence de buts (-35) est un point en moins dans la course au maintien. La rencontre contre l’ASSE, mercredi au Matmut Atlantique, n’est déjà pas loin de ressembler à une première balle de match.