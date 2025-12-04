ICONSPORT_278470_0096

Lucas Chevalier forfait pour PSG-Rennes

Ligue 104 déc. , 12:43
parGuillaume Conte
Il va y avoir du changement pour le match entre le PSG et de Rennes. Touché par un énorme tacle de Lamine Camara contre Monaco, Lucas Chevalier souffre toujours de la cheville et est resté en soins ce jeudi. A 48 heures du match contre la formation bretonne, Paris va donc devoir changer de gardien. Ouest-France annonce en effet d’ores et déjà son forfait pour cette rencontre. Nuno Mendes et Achraf Hakimi seront aussi absents, tout comme probablement Désiré Doué qui a toutefois fait son retour à l’entrainement.
