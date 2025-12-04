Lucas Chevalier forfait pour PSG-Rennes

Et pourquoi pas Doha, ça serait bien aussi 🤣🤣🤣 Je sais, je me tais, je me fais tout petit petit 🤣🤣
Merlin aime ton commentaire Pifou
La miniature que des rombières qui donnent leur avis... Un nouveau stade ca crée de l'emploi et ca stimule l'économie mais bon surement des retraités qui ont connu les 30 glorieuses pour certains et qui cassent les couilles
🙏🏻 amen
Son prochain club c'est l'OL et rien d'autre.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Loading