Luca Zidane, son appel du pied à la France

Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Pas facile d'être le fils d'une légende du football et les enfants de Zinédine Zidane le savent bien. Cependant, Luca Zidane veut croire en une carrière en Ligue 1.

Avant de savoir ce que fera Zinédine Zidane dans les prochains mois, lui qui est fortement pressenti pour prendre les rênes de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, ce sont ses fils qui font parler d'eux. Deux d'entre eux évoluent actuellement en D2 espagnole, à savoir Théo Zidane (Cordoba) et Luca Zidane (FC Grenade). Les deux rêvent de pouvoir faire leur trou. Luca Zidane, qui joue en tant que gardien de but, aimerait notamment connaitre une expérience en France après une bonne saison sous les couleurs de Grenade.

La Ligue 1 reçoit un message important

Récemment lors de quelques mots échangés avec L'Equipe en compagnie de son frère, Luca Zidane a en effet avoué concernant la Ligue 1 : « La Ligue 1 ? J'ai eu des contacts, mais comme numéro 2 (A Montpellier et Lens). Maintenant, à 26 ans, j'arrive à un moment charnière de ma carrière. Je n'ai pas loin de 150 matches en D2, des expériences en Liga avec le Rayo et le Real. Il faudra peut-être que je fasse un nouveau choix en juin. Je veux m'installer et être performant en Ligue 1. Que ce soit moi, Théo ou Elyaz, on est tous ambitieux. On est là pour monter le plus haut possible. Mais la France est une possibilité. C'est notre pays, même si notre culture foot reste plus espagnole ». Reste à savoir si un club du championnat de France fera le premier pas pour lui proposer prochainement une place de numéro 1. Luca Zidane est encore sous contrat avec Grenade jusqu'en juin 2027 et est estimé à un peu plus d'1 million d'euros. Sans doute une belle affaire financière mais aussi un joli coup de projecteur pour le club qui miserait sur ses talents.