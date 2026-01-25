LOSC - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

19e journée de Ligue 1 :

La compo du Lille OSC : Özer - Santos, Ngoy, Mandi, Mbemba, Perraud - Mukau, Bouaddi - Ethan Mbappé, Giroud, Fernandez-Pardo.

La compo de Strasbourg : Penders - Guéla Doué, Sarr, Doukouré, Chilwell - Barco, El-Mourabet - Moreira, Enciso, Godo - Panichelli.