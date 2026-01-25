ICONSPORT_278313_0002
Pierre Mauroy

LOSC - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 125 janv. , 19:51
parAlexis Rose
19e journée de Ligue 1 :
La compo du Lille OSC : Özer - Santos, Ngoy, Mandi, Mbemba, Perraud - Mukau, Bouaddi - Ethan Mbappé, Giroud, Fernandez-Pardo.
La compo de Strasbourg : Penders - Guéla Doué, Sarr, Doukouré, Chilwell - Barco, El-Mourabet - Moreira, Enciso, Godo - Panichelli.

25 janvier 2026 à 20:45
LOSC Lille
0
4
Live87'
Strasbourg
Panichelli25'Enciso26'Godo58'Godo72'
Remplacement
87
ENTRE
G. Yassine
StrasbourgStrasbourg
SORT
J. Panichelli
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
80
ENTRE
F. Sanches Correia
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
O. Giroud
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
76
ENTRE
R. Gonçalves Soares Luís
StrasbourgStrasbourg
SORT
G. Doué
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
76
ENTRE
S. Amo-Ameyaw
StrasbourgStrasbourg
SORT
D. da Silva Moreira
StrasbourgStrasbourg
Ligue 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Toulouse
291985631238
8
Strasbourg
271883728226
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading