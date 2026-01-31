Lorient - Nantes : les compos (19h sur Ligue 1+)

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Merci Paris (FC) 😉 ! L'égalisation a la 94eme est savoureuse. Bon j'avoue que pour les fans de l'OM c'est pas cool après déjà les désillusions a la dernière minute au trophée des champions et en LDC... Mais bon c'est le foot, c'est jamais fini