Lorient bat Reims et poursuit sa remontada

Dans : Ligue 1.

24e journée de Ligue 1

Stade du Moustoir

Le FC Lorient bat le Stade de Reims 1-0

But pour le FC Lorient : Abergel (53e)

Le FC Lorient enchaîne ! Suite à leur victoire de prestige contre le Paris Saint-Germain (3-2) et le match nul obtenu dans le derby à Rennes (1-1), les Merlus ont dominé le Stade de Reims (1-0) ce samedi. On ne retiendra malheureusement que le résultat tant la partie a été pauvre en spectacle. Après une première période très décevante, la seconde a été un peu plus animée, notamment grâce au superbe but de l’ancien Marseillais Abergel (1-0, 53e), déjà buteur contre le PSG. Reims ne parviendra jamais à hausser son niveau de jeu et concédera même d'autres situations chaudes face au promu, dont le quatrième match consécutif sans défaite lui permet de sortir provisoirement de la zone rouge.