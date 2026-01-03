ICONSPORT_281216_0002
Stade Pierre-Mauroy

LOSC - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ligue 103 janv. , 20:23
parMehdi Lunay
1
Compo du LOSC Lille : Ozer - Meunier, Ngoy, Alexsandro, Verdonk - André, Bentaleb - Broholm, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud
Compo du Stade Rennais : Samba - Frankowski, Seidu, Jacquet, Brassier, Merlin - Rongier, Camara, Al-Tamari - Meïté, Embolo
1
Articles Recommandés
Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 18e journée

ICONSPORT_281216_0012
Ligue 1

Lille-Rennes : « Une honte », Letang incendie l’arbitre

ICONSPORT_281211_0012
Ligue 2

L2 : L'ASSE cale au Mans

strasbourg vise la c1 rosenior n a plus peur de le dire iconsport 258044 0281 391568
Premier League

Chelsea vire Maresca pour Rosenior, le vestiaire est choqué

Fil Info

03 janv. , 22:03
L2 : Programme TV et résultats de la 18e journée
03 janv. , 22:02
Lille-Rennes : « Une honte », Letang incendie l’arbitre
03 janv. , 22:00
L2 : L'ASSE cale au Mans
03 janv. , 22:00
Chelsea vire Maresca pour Rosenior, le vestiaire est choqué
03 janv. , 21:30
Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure
03 janv. , 21:00
L'OM gagne son bras de fer, Longoria est intraitable
03 janv. , 20:56
L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée
03 janv. , 20:54
L1 : Puel a réveillé Nice mais la victoire attendra
03 janv. , 20:40
PSG : Paris offre Beraldo à un club ami

Derniers commentaires

L'OM gagne son bras de fer, Longoria est intraitable

Il est motivé que pour L OM, sont grand ami c'est benatia ils ont joué ensemble au bayern

LOSC - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Le Lost , tellement sûr d’eux qu’ils gagnent du temps depuis la 20è… 😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

Que j'ai hate de voir ca. Ce p'tit Sulc me plait bien.

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

Franchement dans quelques semaines ca peux vraiment avoir une putain de gueule notre équipe.

Endrick doublure de Sulc, l'attaque de l'OL a de l'allure

J'attends encore ceux qui disait qu'on serait largué a la mi saison.......

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading