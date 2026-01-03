LOSC - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Compo du LOSC Lille : Ozer - Meunier, Ngoy, Alexsandro, Verdonk - André, Bentaleb - Broholm, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud

Compo du Stade Rennais : Samba - Frankowski, Seidu, Jacquet, Brassier, Merlin - Rongier, Camara, Al-Tamari - Meïté, Embolo