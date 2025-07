Ligue1+, la nouvelle chaine de la LFP à 15 euros est lancée

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La Ligue a communiqué ce jeudi 10 juillet sur la chaine qui diffusera l’essentiel de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. C’est la première fois que le championnat de France va internaliser la diffusion de ses matchs, même si une rencontre restera disponible sur BeIN Sports le samedi. Le programme des matchs d’un week-end classique a été dévoilé dans le même temps. Les détails sur l’abonnement, les équipes et les magazines ont été dévoilés dans la foulée, à fait savoir Ligue 1+.

Ce sera notamment un abonnement avec engagement à 15 euros par mois, et 20 euros sans engagement. Un prix raisonnable qui tranche avec ce que DAZN proposait à son lancement, et qui était deux fois supérieur. A noter qu’une offre pour les moins de 26 ans à 10 euros par mois est également mise en place, et réservée à seulement un utilisateur. « Grâce à des accords de distribution avec tous les grands acteurs du marché, dont à ce stade Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et DAZN, LIGUE 1+ sera accessible au plus grand nombre, sur tous vos écrans. La plateforme sera également accessible en OTT », a fait savoir la nouvelle chaine du football français.