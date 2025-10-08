Ligue1+ : La chaîne envoie un message inquiétant

Nouveau diffuseur de la Ligue 1 cette saison, Ligue1+ a réussi ses débuts en France en dépassant déjà le million d'abonnés. De quoi rassurer la LFP mais hors de question de vendre du rêve aux clubs. Les deux prochaines années seront tendues financièrement.

Après la rupture avec DAZN, la LFP tentait un pari risqué cet été en lançant sa propre chaîne pour diffuser la Ligue 1 . Ligue1+ a été bâti en quelques semaines seulement et se voulait modeste au départ. Le président de LFP Média Nicolas de Tavernost annonçait viser le million d'abonnés d'ici la fin de la saison. Ce chiffre aura finalement été dépassé dès le mois de septembre avec 1,026 million d'abonnés officiellement. Une belle réussite qui soulage les clubs français, lesquels ne se sont partagés que 80,5 millions d'euros en tout l'été dernier.

De Tavernost promet deux années difficiles

Autant dire que les formations les plus modestes de l'élite n'ont touché que des miettes, la majeure partie de cette faible somme étant allouée aux clubs européens. Le plébiscite de Ligue1+ fait rêver ces clubs en grand. Ils imaginent déjà souffler sur le plan financier voire augmenter un peu leur budget. Néanmoins, Nicolas de Tavernost les a fait vite redescendre sur terre ce mardi. Interrogé par L'Equipe en marge de l'évènement Demain Le Sport, le patron de Ligue1+ a averti les clubs français : deux années compliquées s'annoncent pour eux.