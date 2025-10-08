ICONSPORT_273163_0093
Nicolas de Tavernost, président de LFP Média

Ligue1+ : La chaîne envoie un message inquiétant

Ligue 108 oct. , 10:00
parMehdi Lunay
2
Nouveau diffuseur de la Ligue 1 cette saison, Ligue1+ a réussi ses débuts en France en dépassant déjà le million d'abonnés. De quoi rassurer la LFP mais hors de question de vendre du rêve aux clubs. Les deux prochaines années seront tendues financièrement.
Après la rupture avec DAZN, la LFP tentait un pari risqué cet été en lançant sa propre chaîne pour diffuser la Ligue 1. Ligue1+ a été bâti en quelques semaines seulement et se voulait modeste au départ. Le président de LFP Média Nicolas de Tavernost annonçait viser le million d'abonnés d'ici la fin de la saison. Ce chiffre aura finalement été dépassé dès le mois de septembre avec 1,026 million d'abonnés officiellement. Une belle réussite qui soulage les clubs français, lesquels ne se sont partagés que 80,5 millions d'euros en tout l'été dernier.

De Tavernost promet deux années difficiles

Autant dire que les formations les plus modestes de l'élite n'ont touché que des miettes, la majeure partie de cette faible somme étant allouée aux clubs européens. Le plébiscite de Ligue1+ fait rêver ces clubs en grand. Ils imaginent déjà souffler sur le plan financier voire augmenter un peu leur budget. Néanmoins, Nicolas de Tavernost les a fait vite redescendre sur terre ce mardi. Interrogé par L'Equipe en marge de l'évènement Demain Le Sport, le patron de Ligue1+ a averti les clubs français : deux années compliquées s'annoncent pour eux.
« Nous avons toujours dit qu'il y aura deux années difficiles pour les clubs, cette saison et la prochaine, en termes de reversement de droits TV puisqu'il sera très inférieur à celui qu'il y avait précédemment », a t-il lâché. Une prudence d'autant plus logique que beIN Sports pourrait abandonner son affiche du samedi et donc arrêter de financer le championnat dans quelques mois. Les 78,5 millions d'euros donnés par la chaine franco-qatarie ne seront pas une goutte d'eau pour la LFP et obligeront Ligue1+ à capter de nombreux abonnés supplémentaires pour compenser sur le plan financier.
2
Derniers commentaires

« Kluivert c’est très inquiétant » : L’OL a peur

Il est encore perfectible puis vs Salsbour il à été bon jusqu'à son but je trouve

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

ayer il est rentré ds son truc ou il parle plus foot (enfin parler foot je me comprend ) mec la guerre d'enfants de 10 ans c'est pas pour moi! tu viens encore de prouver que j'ai raison aller bisous a ta maman j'espere qu'elle t'as preparer ton gouter

Ligue1+ : La chaîne envoie un message inquiétant

Oui c'est vrai, mais faut pas trop en faire non plus et en plus tout ca n'est pas gratuit quand tu déplace énormément de monde et de matériel pour quelques reportages

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

5 ans pas 6 ans meme sur ca tu es obliger d'en rajouter et ca c'est le discours d'une personne pas sereine qui blablate a chaque fois les meme choses! on le voit a ton vocabulaire d'enfant de 10 ans toujours les meme mots le meme disque. en faite tu es pas un sous homme, tu es meme pas un homme tu es un enfant

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

Tu as redoublé la maternelle toi 😂 Ohh ils t ont pas appris a écouter a la cotorep ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

