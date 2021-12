Ligue 1 vs Premier League, le constat choc de Frank Leboeuf

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Champion du monde en 1998, Frank Leboeuf a lâché les crampons depuis bien longtemps, mais il continue d'être impliqué dans le monde du football.

Il a désormais embrassé une carrière d’acteur, et compte même plus d’apparitions sur scène (plus de 1000) que de matchs en professionnels (700). Mais il reste une personnalité du football français, et même un ambassadeur de la Ligue 1. Pour celui qui a joué notamment à Strasbourg et à l’OM, il n’y a toutefois pas à forcer le trait cette saison pour remettre le championnat de France à une bonne place. Leboeuf, qui s’est aussi fait connaitre par ses performances avec Marcel Desailly à Chelsea, assure même que la Ligue 1 est en train de rivaliser avec la Premier League dans certains domaines. Une affirmation qui risque forcément de faire sourire de l’autre côté de la Manche. Mais l’ancien défenseur central n’hésite pas à sortir les arguments dans un entretien au Daily Mail.

La L1 est un gros, gros championnat

« Avant, la Premier League était plus forte, c’était même parfois sale. J’y ai joué, je sais ce que c’était. Quand je suis revenu d’Angleterre pour rejouer en France, c’était assez facile pour moi. J’étais un joueur tendre en Premier League, et j’étais le gros dur en Ligue 1. On pouvait voir la différence. Maintenant, comme Pochettino l’a dit récemment, la Ligue 1 est presque plus dure que la Premier League. Il faut vraiment comprendre ça. Tout le monde met toujours la Ligue 1 dans le dernier des grands championnats. Physiquement, c’est aussi intense que la Premier League. Et c’est beau de voir les résultats en Coupe d’Europe, que le monde voit que la Ligue 1 est un gros, gros championnat », a souligné Frank Leboeuf, pour qui les pensionnaires tricolores peuvent regarder en face les autres championnats européens. Il faudra pour cela confirmer les bons résultats en deuxième partie de saison, et peut-être fin remporter une Coupe d’Europe, ce qui n’a pas été encore le cas au 21e siècle.