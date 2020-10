Ligue 1 : Une minute de silence en mémoire du professeur assassiné

Dans : Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel a annoncé qu'une minute de mémoire sera respectée lors de la prochaine journée de L1 et L2 en mémoire du professeur tué par un terroriste.

« Réunie ce lundi 19 octobre, l’Assemblée Générale de la LFP a décidé de rendre hommage à Samuel Paty le week-end prochain sur tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 lors des rencontres comptant pour les 8èmes journées de Ligue 1 et de Ligue 2. Avant le coup d’envoi des matchs, une minute de silence sera observée en hommage au professeur d’histoire-géographie décapité vendredi dans l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine et son portrait sera diffusé sur les écrans géants des stades. Durant la rencontre, tous les acteurs du jeu (joueurs, entraîneurs, arbitres) porteront un brassard noir pour lui rendre hommage », précise, dans un communiqué, la LFP.