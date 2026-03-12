ICONSPORT_361725_0077

EL : Endrick libère l'OL du piège face au Celta Vigo

Europa League12 mars , 22:54
parAlexis Rose
47
8e de finale aller de l'Europa League :
Stade Balaídos.
Celta Vigo - Olympique Lyonnais : 1-1.
Buts : Rueda (25e) pour le Celta Vigo ; Endrick (87e) pour l’OL.
Expulsion : Iglesias (55e) pour le Celta Vigo.
À force de détermination et de courage, l'Olympique Lyonnais a réussi à arracher un match nul plus que logique sur la pelouse du Celta Vigo en huitième de finale aller de l'Europa League (1-1).
En perte de vitesse depuis un mois, le club lyonnais souhaitait s’offrir un bol d’air pour son retour en Europa League après une phase régulière parfaite ponctuée par une première place. Malgré un bon début de match avec des opportunités de Nartey (10e) ou Tolisso (25e), c’est le Celta Vigo qui punissait l’OL dès sa deuxième occasion. Sur un contre rondement mené, Swedberg débordait Mata à la course avant de délivrer un centre à ras de terre que Rueda n’avait plus qu’à pousser au fond des filets de Greif pour ouvrir la marque (1-0 à la 25e). Suite à ce but, les Gones réagissaient par l’intermédiaire d’Endrick (31e, 39e), mais sans réussir à égaliser avant la mi-temps (1-0 à la 45e).
Après la pause, Endrick continuait de se montrer mais l’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid butait encore sur Radu (52e). Quelques minutes plus tard, la rencontre basculait avec l'expulsion d’Iglesias pour un deuxième carton jaune à cause d’un coup de coude asséné dans le visage de Mata lors d’un duel aérien (55e). En supériorité numérique, l’OL poussait alors pour recoller, mais le jeune Kango trouvait le poteau (73e), et Yaremchuk faisait face à un arrêt de grande classe de Radu (76e)... Mais le gardien roumain se trouait complètement en fin de match. Bien servi par Mata depuis le côté droit, Endrick tirait en force aux 16 mètres pour tromper Radu et égaliser (1-1 à la 87e). Un but qui permettait à Lyon d'arracher le 1-1 sur la pelouse du Celta Vigo.
Grâce à ce nul plutôt logique, l'OL de Paulo Fonseca va aborder le match retour au Groupama Stadium de la semaine prochaine avec un petit avantage. Pour se qualifier en quarts de finale de la C3, les Gones devront battre le Celta Vigo devant leurs supporters.

