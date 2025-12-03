Ligue 1 : La reconversion totalement folle de Benoît Costil

ICONSPORT_261669_0070

En retrait du monde du ballon rond depuis la fin de la saison 2024, Benoit Costil vit désormais entre les huîtres et le football amateur en plein golfe du Morbihan. L’ancien gardien du Stade Rennais ou encore des Girondins de Bordeaux poursuit sa reconversion loin des regards.
De manière assez classique, certains joueurs suivent la voie pour devenir entraîneur ou encore directeur sportif. D’autres se trouvent des chemins plus originaux, loin du ballon rond. À 38 ans, Benoit Costil a posé les gants de gardien pour enfiler ceux d’ostréiculteurs. Dans le golfe du Morbihan, l’ancien portier des Girondins de Bordeaux est désormais à fond dans la production des huîtres. Sans oublier l'un de ses clubs de cœur, Vannes. Proche de la faillite, il a décidé d'en prendre les rênes, notamment avec Christophe Reve. 

Benoit Costil n’a pas oublié le ballon

Mais pour autant, l’international français n’en a pas oublié le football. Dans l’édition de ce mercredi, Costil raconte sa nouvelle vie au journal l’Equipe. Le ballon rond est toujours un peu présent, mais les gants sont rangés au fond du placard. « Mais j'aime toujours le ballon. J'ai pris une licence avec les vétérans de Carnac. Je joue sur les côtés comme piston. Je n'ai plus du tout l'esprit de compétition. Je suis là pour le lien social et vivre une bonne troisième mi-temps, » explique-t-il au quotidien français. Après cinq saisons en Gironde, le natif de Caen avait signé six mois avec l’AJ Auxerre avant de partir à Lille avant de tenter une dernière expérience en Italie du côté de la Salernitana. Depuis, le portier a raccroché les crampons. En avril 2024, il avait cependant participé à la Kings League aux côtés du créateur de contenu AmineMaTue. Désormais, l’ancien rennais se consacre à sa nouvelle passion tout en conservant un œil sur les pelouses de football. 

0
