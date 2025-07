Ligue 1+ et Serie A, DAZN craque avec une offre folle

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

DAZN tente de faire un retour dans les foyers français malgré le fiasco de la saison dernière. La plateforme fait une offre aux fans de football comprenant la Ligue 1 et la Serie A, dont ils ont les droits.

Ancien diffuseur de la Ligue 1, DAZN n’a pas disparu pour autant du paysage audiovisuel français. Au contraire même, puisque la plateforme britannique se veut autant un diffuseur des rencontres sportives dont elle a les droits, mais aussi un distributeur des offres en cours. C’est notamment le cas depuis le lancement de Ligue 1+, qui ne sera pour le moment pas disponible sur Canal+, qui ne semble pas vouloir la distribuer, mais sera en revanche présente sur les FAI habituels (Orange, Free, Bouygues et SFR). Tout le monde pourra donc suivre le championnat de France, et DAZN espère tirer son épingle du jeu avec une offre combinée pour les fans du football italien notamment.

La Ligue 1 et la Serie A dans une même offre

En effet, DAZN distribuera la Ligue 1 et proposera un abonnement à 15 euros par mois avec engagement pour cela, ce qui sera le cas partout ailleurs. En revanche, pour deux euros de plus, soit 17 euros, DAZN propose DAZN Unlimited avec une offre avec engagement qui comprend également la Serie A, la Super Coupe d’Italie, et les autres sports diffusés par la plateforme britannique, comme le MMA, le basket, le golf ou la boxe.

De quoi ajouter un petit plus aux offres des autres distributeurs qui n’ont pas cette même programmation. Suivre le championnat italien a souvent été compliqué ces dernières années, avec des problèmes pour les droits. Leur achat par DAZN a permis de régler le problème, même si les fans du Calcio n’ont pour le moment pas d’autres choix, sachant que Canal+ a supprimé DAZN de son offre sport dans son bouquet.