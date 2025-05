Ligue 1 ‍: Canal+ veut la peau d'Amazon ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Sauf surprise, DAZN diffusera ce samedi sa dernière journée de Ligue 1 après seulement un an de contrat. Alors que la LFP envisage de lancer sa chaîne, la bataille fait rage entre les candidats à la distribution de cette même chaîne.

Tel un petit ange parti trop tôt, DAZN va probablement disparaître du PAF de la Ligue 1 même pas un après avoir été désigné par la LFP comme diffuseur du championnat de France. N'ayant jamais trouvé son public, à la fois en raison d'un prix d'abord colossal, puis d'une qualité éditoriale mitigée, le Netflix du Sport va donc mettre le clignotant pour sûrement laisser la place à une chaîne 100% Ligue 1 montée par la Ligue de Football Professionnel. Si c'est le cas, ils sont déjà nombreux à se bousculer pour distribuer cette future chaîne de la L1. Jeudi, Amazon s'est déjà positionné via la voix de son patron en France, le géant américain étant même prêt à mettre de l'argent pour faciliter l'opération. Cependant, Amazon doit composer avec un concurrent qui risque de faire totalement capoter l'affaire.

Canal+ refuse qu'Amazon soit dans le deal pour la Ligue 1

En effet, Sacha Nokovitch et Etienne Moatti, les deux journalistes qui suivent ce dossier pour L'Equipe, précisent que du côté de Canal+, qui postule évidemment pour diffuser cette chaîne, mais sans verser de bonus à la Ligue 1, on refuse d'envisager le retour d'Amazon dans la partie. « Canal+ verrait d’un très mauvais oeil le retour d’Amazon dans le foot français. Et menacerait de ne pas distribuer la chaîne de la LFP si un tel accord voyait le jour », expliquent nos confrères. Dans la mesure où les clubs souhaitent tous voir Canal+ revenir dans le jeu, même comme simple distributeur, on voit mal comment les responsables du football français pourraient prendre le risque de lancer des négociations avec Amazon. Et cela même si la chaîne du groupe de Jeff Bezos a fait du bon travail avec la Ligue 1 quand elle a diffusé le championnat.