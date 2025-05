L1 ‍: DAZN rate son multiplex et se fait massacrer

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

DAZN diffusait samedi soir le grand multiplex de la 33e journée de Ligue 1 et la plateforme britannique n’a pas convaincu tout le monde.

L’histoire est bientôt terminée entre DAZN et la Ligue 1, et ce n’est pas Pierre Ménès qui va pleurer le départ du diffuseur britannique. L’ancien journaliste de Canal+ s’est montré très critique envers le Netflix du sport tout au long de la saison, que ce soit sur sa chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. Commentateurs, journalistes, qualité d’image, prix… Tout y est passé au niveau des critiques émises au sujet du diffuseur principal de la Ligue 1. La plateforme a pourtant fait de gros progrès ces dernières semaines, avec la création de nouvelles émissions et le recrutement de nouveaux consultants. Ce n’est toujours pas assez pour l’ancien chroniqueur du Canal Football Club.

Pierre Ménès s'en prend encore à DAZN

Branché sur DAZN 1 pour suivre le multiplex de la 33e journée samedi soir, il a notamment regretté le temps passé sur le match du PSG à Montpellier, qui ne relevait pourtant d’aucun enjeu. « Un petit mot sur le multiplex de DAZN hier soir. Catastrophique. Trop de temps à Montpellier-psg dont tout le monde se foutait. L’incompétence au sommet. Quand ça veut pas… Ces gens ne savent pas faire » a regretté l’ancien journaliste de Canal+, qui milite depuis de longues semaines pour le retour de la Ligue 1 sur la chaîne cryptée. C’est pourtant vers une autre solution que semblent se diriger les présidents de clubs, avec la création de plus en plus probable d’une chaîne de la Ligue. Reste maintenant à savoir comment celle-ci sera produite et distribuée puisque Canal+, au même titre que DAZN d’ailleurs, est intéressé à l’idée de faire partie de l’aventure d’une manière ou d’une autre.