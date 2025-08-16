Ligue 1+ ‍: Amazon promet de réparer ce gros bug

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le match entre Rennes et l'OM restera le premier de l'histoire de la chaine Ligue 1+, qui en dehors d'un problème avec Amazon en dehors du match, a plutôt bien géré son lancement.

La première de Ligue 1+, chaine montée en un temps record, s’est faite sans énorme couac, et c’est déjà une bonne nouvelle pour le diffuseur principal de notre championnat. Il y a eu du positif donc, avec aucun bug technique majeur et une retransmission disponible pour tout le monde. Des commentaires de qualité tout au long de la rencontre et une affiche bien vendue aux téléspectateurs avec quelques indiscrétions et images inédites, comme celle la relecture de la feuille de match par les capitaines des deux équipes. Il y a eu aussi du négatif avec les interventions timides de Souleymane Diawara en bord terrain, surtout avec un micro en grande difficulté. Et une qualité d’image parfois en baisse, notamment sur DAZN. Mais le principal problème est venu de l’une des plate-formes avec Amazon. Impossible en effet pour ceux qui se sont abonnés via la société américaine d’accéder à l’avant ou à l’après-match.

Amazon en version limitée

📺 Un peu plus d'insides, dans l'intimité du bus des marseillais avant la rencontre.



Et oui Adil, c'est ça @ligue1plus ! 😜#SRFCOM pic.twitter.com/TLmGbjNaGs — L1+ (@ligue1plus) August 15, 2025

Ce sera donc simplement le match, ce qui a généré des commentaires excédés de la part de ceux qui se sont abonnés par ce moyen. Rien de grave puisque le match a pu être diffusé dans son ensemble pour toutes les plate-formes, ce qui est l’essentiel. Selon L’Equipe, Amazon a promis de régler très rapidement ce bug, et le reste des matchs de ce samedi permettra d’en savoir plus sur cette correction rapide. Les téléspectateurs ne s’en sont pas rendus compte, mais il y a eu aussi des petits soucis techniques pendant le match, rendant quelques images indisponibles. Mais c’est le réalisateur qui a ensuite jonglé entre les contenus et cela ne s’est donc pas vu à l’antenne. De même, la caméra présente dans le bus des joueurs de l’OM avant le match n’a pas pu envoyer les images, qui ne seront donc disponibles qu’après la rencontre, ce qui les rend forcément moins parlantes. Ligue 1+ l'a donc mis en avant sur ses réseaux pour les valoriser. Des petits couacs mais rien qui ne freine une première diffusion plutôt réussie, et un accueil général positif en France, comme rarement une chaine détentrice des droits avait pu en bénéficier ces dernières années.