LFP : Labrune nomme le nouveau directeur général

Dans : Ligue 1.

Didier Quillot invité à partir, la LFP tient son nouveau directeur général exécutif. Il s’agit d’Arnaud Rouger, présent à la Ligue depuis 17 ans en tant que directeur des compétitions. Déjà bien installé dans l’instance, Arnaud Rouger a donc été élu par le conseil d’administration de la LFP, sur proposition de Vincent Labrune.

« Je suis très heureux de nommer Arnaud ROUGER au poste de Directeur Général Exécutif. A la tête de la Direction des Compétitions, Arnaud ROUGER fait l’unanimité auprès des clubs professionnels, qui connaissent son professionnalisme et sa rigueur. Je sais aussi combien et surtout Arnaud ROUGER travaille toujours dans le sens de l’intérêt général, un élément majeur qui constituera l’une des valeurs centrales de mon action. A l’heure où nous devons affronter une crise sanitaire sans précédent et trouver les solutions pour relancer la filière du football professionnel durement touchée, son expérience me sera très précieuse afin de mener les nombreux défis à venir et travailler à la transformation du football professionnel français », a fait savoir Vincent Labrune.