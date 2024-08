LFP ‍: Cyril Linette revient pas magie dans l’élection

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Quel mic-mac au sein des instances à 10 jours de l’élection du président de la Ligue. Initialement non retenu pour cette élection en raison d’un parrainage non obtenu auprès de l’UAF, Cyril Linette a finalement obtenu cet aval et sera donc présent face à Vincent Labrune pour l’élection de président affirme RMC. Un coup de théâtre de plus dans toutes ces manoeuvres pour une élection qui n’est pas aussi simple qu’elle le devrait.